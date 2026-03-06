Visite oculistiche gratuite alla farmacia di viale Europa a Ladispoli • Terzo Binario News

Torna presso la Farmacia comunale n. 2 di Viale Europa 22 l’appuntamento dedicato alla prevenzione visiva, una giornata speciale pensata per prendersi cura della salute degli occhi di grandi e piccoli, che si terrà il prossimo 20 marzo.

Sarà presente in farmacia un ortottista di Eyepharma che offrirà controlli gratuiti della vista, con particolare attenzione a bambini e ragazzi in età scolare, momento fondamentale per il corretto sviluppo visivo.

Individuare tempestivamente eventuali difficoltà significa poter intervenire nel modo più efficace, evitando che piccoli disturbi possano influire sul rendimento scolastico e sulla qualità della vita quotidiana.

La prevenzione è un gesto semplice, ma di grande valore.

L’iniziativa è completamente gratuita. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata direttamente presso Farmacia 2 – viale Europa 22 – oppure telefonando al numero 06/9948230.

Un’occasione preziosa per dedicare attenzione alla salute visiva dei vostri figli e di tutta la famiglia.