Visite alla Frasca di Civitavecchia da domani organizzate da Vivi i Parchi del Lazio - Terzo Binario News

Sono iniziati la scorsa settimana gli eventi gratuiti di “Vivi i Parchi del Lazio”, promossi e finanziati dalla Regione Lazio, presso il Monumento Naturale La Frasca.

Giovedì 20 agosto un doppio appuntamento, alle 17,00 e alle 18,30 in compagnia del geologo e naturalista Umberto Pessolano. Un’occasione per vedere e toccare nuove e vecchie spiagge, immaginare antiche linee di costa e scoprire le dinamiche e gli effetti dell’attuale livello del mare. Tanti dettagli da osservare per grandi temi da affrontare.

Appuntamento presso l’ingresso nord parcheggio via Ugo Neri antico borgo di sant’Agostino – Tarquinia (VT)

Prenotazione obbligatoria al numero 3356880515