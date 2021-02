Visita guidata per San Valentino alla necropoli di Tarquinia e nella città medievale - Terzo Binario News

La voglia di tornare a viaggiare e di lasciarsi conquistare dal fascino dell’arte e della storia saranno gli ingredienti per un weekend di san Valentino tutto da vivere a Tarquinia, insieme alla guida turistica Claudia Moroni.

Il 12 febbraio, alle ore 14,30, con la visita guidata alle tombe dipinte della necropoli etrusca di Monterozzi (ingresso in via Ripagretta), dal 2004 sito Unesco; il 14 febbraio (partenza alle ore 10 da Porta Tarquinia) con “La via dell’acqua”, visita guidata del centro storico seguendo la storia dell’approvvigionamento idrico della città: dalla cisterna di palazzo Vipereschi a Fontana Nova, tra fontane e fontanili.

“I luoghi della cultura tornano finalmente a respirare con il passaggio del Lazio in zona gialla – afferma Claudia Moroni -. La visita alle tombe etrusche è possibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e, quindi, invito a trascorrere il pomeriggio del 12 febbraio, immersi nell’arte, con la persona che si ama per ammirare dipinti di straordinaria bellezza, dimostrazione dell’eccellenza assoluta raggiunta dagli Etruschi nelle arti figurative.

Il 14 febbraio, invece, giorno di San Valentino andremo alla scoperta della storia tarquiniese da un punto di vista particolare: quello dell’approvvigionamento idrico, visitando luoghi che hanno rivestito per secoli un’importanza fondamentale per la sopravvivenza della città. A conclusione della visita, il ristorante Arcadia, con il quale si rinnova la collaborazione, riserverà l’“aperibox”, sfiziosa e gustosa sorpresa per i partecipanti.

Alle coppie, per festeggiare San Valentino, sarà inoltre riservata una promozione speciale. Queste due iniziative sono un modo per ritornare a riappropriarci dei nostri meravigliosi luoghi, osservando alcune semplici regole di comportamento per tutelare la nostra salute”. Per la prenotazione (obbligatoria) delle visite guidate è possibile chiamare al 347 6920574 o scrivere all’email claumor@hotmail.it.