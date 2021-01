Visita della Mollica Graziano e di Ardita alla Parco degli Angeli con regali per i ragazzi - Terzo Binario News

Visita della Mollica Graziano e di Ardita alla Parco degli Angeli con regali per i ragazzi

Il consigliere a Canale 10: “I miei gettoni di presenza in assise devoluti all’Associazione”

Calze della Befana per la Parco degli Angeli portate ai ragazzi dal consigliere Fdi Giovanni Ardita e dall’ex assessora Amelia Mollica Graziano.

“Il Parco è aperto a tutti – il commento a Canale 10 del presidente Filippo Bellantone – a chiunque abbia voglia di dedicare tempo ai ragazzi. Giovanni e amelia hanno portato una presenza significativa, senza accezione politica”.

“Quest’anno abbiamo fatto una scelta sociale per la Befana, è stato un piccolo pensiero venire a trovare Filippo. La struttura è un piccolo gioiello da supportare, non solo dalla politica ma anche dalle imprese. Non c’è disabilità di destra o di sinistra. Con Amelia siamo convinti che in futuro faremo qualcosa di più”.

I miei gettoni di presenza in assise, fino a fine mandato, saranno devoluti all’Associazione, l’ho promesso a Filippo”.