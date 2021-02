Visita del Comandante generale dell’Arma Teo Luzi al Comando Interregionale “Podgora” - Terzo Binario News

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, dallo scorso 15 gennaio Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è recato in visita presso la sede del Comando Interregionale “Podgora”, unità di vertice da cui dipendono le Legioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria.

Al suo arrivo nella storica sede di via Garibaldi, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri è stato ricevuto dal Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio.

Il Generale Luzi ha poi incontrato, nel rispetto delle norme anti Covid19, una ristretta rappresentanza di tutti i Carabinieri operanti alle dipendenze del Comando Interregionale, dei delegati della Rappresentanza militare del COIR (Consiglio Intermedio di Rappresentanza) nonché dell’Ispettorato Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Comandante Generale, dopo un indirizzo di saluto, ha espresso il proprio apprezzamento a tutti i militari del Comando Interregionale “Podgora” per l’impegno quotidianamente profuso nel contrasto ad ogni forma di criminalità e per gli sforzi effettuati per rispondere in modo sempre più aderente alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini, operando sul territorio con dedizione e responsabilità al fianco delle Istituzioni e in favore delle popolazioni, specie in questi difficili mesi fortemente condizionati dalla pandemia.