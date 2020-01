Virus Cina trasmesso all'uomo dai serpenti, a Fiumicino prosegue procedura sanitaria - Terzo Binario News

Un’analisi genetica – pubblicata sul Journal of Medical Virology – ha indicato che il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all’uomo dai serpenti. La ricerca, come riportato dall’Ansa, è stata condotta su campioni del virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie ospiti.

“L’Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese – ha evidenziato il Ministero della Salute – come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (RSI), presso l’aeroporto di Fiumicino è in vigore una procedura sanitaria, gestita dall’USMAF SASN, per verificare l’eventuale presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici e il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento all’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma”.

“La probabilità di introduzione del virus nell’Unione Europea è considerata bassa, anche se non può essere esclusa. In Italia è attiva una rete di sorveglianza delle gravi infezioni respiratorie acute (SARI) e delle sindromi da distress respiratorio acuto (ARDS)”.

“La situazione è costantemente monitorata dal Ministero – è stato evidenziato – che è in continuo contatto con l’OMS e l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento sul suo Portale.”

QUI LE INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI