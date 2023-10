Violenza di genere, ripristinato il “Posto Occupato” nell’aula consiliare di Fiumicino • Terzo Binario News

Esprimiamo soddisfazione per aver dato, con la mozione del “posto occupato” ulteriore stimolo alla maggioranza per l’approvazione di un documento condiviso che amplia l’impegno dell’amministrazione su una piaga sociale come il fenomeno della violenza di genere che continua, nonostante gli sforzi, a mietere vittime innocenti di una subcultura che può e deve essere cancellata una volta per tutte in nome del rispetto della libertà e della vita di ogni essere umano.

A tutte le donne vittime di violenza che hanno perso la vita o che soffrono ogni giorno le persecuzioni e le minacce, va tutta la nostra solidarietà e il nostro profondo impegno politico e sociale. I consiglieri di opposizione