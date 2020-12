Violenta e rapina una donna - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, hanno sottoposto a Fermo il 29enne cittadino africano che il 16 dicembre scorso aveva rapinato e violentato una 46enne romana.

La donna aveva raccontato che, di rientro a casa, intorno alle 21.50, in via Guicciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore, era stata aggredita, rapinata e violentata da un uomo che dopo essersi avvicinato, l’aveva fatta cadere a terra minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi. Dopo aver consumato la violenza, l’uomo si era allontanato e la vittima aveva chiesto aiuto in una pizzeria poco distante il cui proprietario aveva poi allertato la Polizia.

La donna trasportata presso l’ospedale San Giovanni Addolorata è stata giudicata guaribile in 7 giorni di prognosi Gli investigatori della Polizia di Stato, attraverso la visione dei filmati estrapolati da alcune telecamere presenti in zona, hanno individuato e assicurato alla giustizia il malvivente.