Violano area sequestrata e sversano oli esausti nei pozzetti: in due ai domiciliari - Terzo Binario News

I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Roma hanno eseguito due misure cautelari – arresti domiciliari – emesse dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura nei confronti di due persone, rispettivamente di 65 e 70 anni, titolari di due officine meccaniche che si trovano in via della Pisana, poiché responsabili di violazione dei sigilli e reiterato inquinamento ambientale.

I carabinieri, insieme all’Ispettorato del lavoro, a settembre avevano avviato un’indagine a seguito di un precedente controllo mirato alla verifica di misure di contenimento Covid, che ha portato al sequestro preventivo delle due officine, avvenuto il 3 novembre. Nell’occasione, era stato accertato che i due sversavano continuamente oli sintetici nei pozzetti di raccolta delle acque e nel terreno vicino all’attività, con conseguente inquinamento di acqua, suolo e sottosuolo adiacente. Nella stessa attività investigativa, è stato appurato che i due procedevano all’attività di smaltimento illecita, previa rottura e decomposizione, di lastre di eternit, le cui polveri costituivano un grave pericolo per la salute dei lavoratori e delle persone che si trovavano nell’area. In più, sul luogo del lavoro, sono state registrate le condizioni igieniche disastrose, il mancato rispetto di norme anti infortunistiche, la fittizia formazione del personale, la ritardata regolarizzazione dei lavoratori, avvenuta solo dopo anni di lavoro irregolare, in “regime di sfruttamento”.

Il provvedimento restrittivo notificato lunedì 21 dicembre è scattato perché i due, in base agli elementi raccolti dai carabinieri, dopo aver violato l’area sequestrata hanno continuato a sversare nei pozzetti e sul terreno circostante oli esausti e altre sostanze inquinanti, “mettendo a rischio la salute e l’incolumità fisica dei lavoratori, la salute dei cittadini, nonché compromettendo l’ambiente, attraverso l’inquinamento delle falde acquifere”.