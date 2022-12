Vinto un bando per i fotovoltaici al palaSorbo di Ladispoli • Terzo Binario News

“Ladispoli si è aggiudicata un contributo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici da posizionarsi sul tetto del Palasport Antonio Sorbo”. Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis.

“Nel mese di ottobre – ha proseguito De Santis -abbiamo partecipato ad un Bando di Città Metropolitana per la concessione di contributi a sostegno delle Fonti Rinnovabili di Energia e per il contenimento dei consumi energetici e, nei giorni scorsi, è arrivata la comunicazione ufficiale, con il riconoscimento di circa 41 mila euro di finanziamento a fondo perduto per il nostro Ente.

Si tratta di un importante intervento di efficientamento energetico. L’obiettivo è quello di rispettare l’ambiente con la diminuzione delle emissioni inquinanti e, soprattutto quello di ridurre i consumi di energia elettrica, in un momento di forte crisi.”

“Stiamo lavorando fin dall’apertura – ha commentato il consigliere delegato al Palazzo dello sport, Lorena Panzini – affinché la struttura sia fruibile dalle Associazioni del territorio. Nell’ottica della sostenibilità energetica, che attualmente ha un ruolo fondamentale nel panorama nazionale, questo finanziamento, ci permetterà di ottimizzare l’immobile, riducendo notevolmente le spese necessarie per le utenze”.