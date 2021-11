Vinti 50mila euro con il 10eLotto a Fiumicino - Terzo Binario News

Festa grande nel Lazio grazie al 10eLotto: nel concorso del 13 novembre, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per un totale di oltre 250 mila euro. La vincita del concorso, da 100 mila euro, arriva dalla Capitale grazie ad un 9 Doppio Oro.

Sempre a Roma, un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 72 mila euro mentre completa il podio Fiumicino, in provincia di Roma, con un 9 Oro da 50.001 euro.

Concludono l’opera un’altra vincita a Roma, da 21 mila euro, e una a Leonessa, in provincia di Rieti, da 12.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 23,4 milioni di euro per un totale di oltre 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno.