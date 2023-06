Vinti 50mila euro a Civitavecchia con il 10eLotto • Terzo Binario News

Lazio protagonista nel 10eLotto.

Nel concorso di sabato 3 giugno, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 56mila euro: a Civitavecchia, in provincia di Roma, messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro mentre nella capitale un 6 Doppio Oro è valso 8 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,65 miliardi di euro in questo 2023.