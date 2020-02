Vino in cartone e bottiglie di birra: benvenuti allo scempio nel Parco del Pineto - Terzo Binario News

“Guardate cosa abbiamo scoperto oggi (10 febbraio, ndr) nel Parco del Pineto a poche decine di metri dalla pineta. Non può bastare la costanza del nostro impegno e la determinazione di pochi volontari per risolvere una volta per tutte le cause di simili scempi”. Così i Volontari del Decoro Tredicesimo, nel segnalare il degrado a pochi metri dal sentiero. In terra sono state rinvenute bottiglie di birra e cartoni di vino.



“Cittadini, Istituzioni, Forze dell’Ordine, Polizia locale e chiunque abbia a cuore il futuro del parco deve portare il suo contributo mostrando capacità di ascolto e volontà concreta di fare squadra”.



“Stiamo seguendo da vicino l’iter per la realizzazione della recinzione del Parco (tra Auditorium e VIA Ventura) di cui vi daremo notizie dettagliate a breve termine, ma deve essere chiaro a tutti i soggetti coinvolti che questo importante passo avanti non sarà mai risolutivo se non si avrà il coraggio e la volontà di affrontare il problema degli sbandati e dei senzatetto con umanità ma anche con la giusta fermezza”.