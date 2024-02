Vincono sia il Cerveteri che il Nuovo Borgo San Martino: domenica di festa per il calcio etrusco • Terzo Binario News

La squadra di Caputo abbatte il Ronciglione, quella di Gabrielli corsara a Civitavecchia

Una domenica sportiva di vittorie per il calcio a Cerveteri.

In campo, scendevano infatti il Città di Cerveteri, impegnato in casa in una gara di importanza vitale contro il Ronciglione, e il Nuovo Borgo San Martino, in trasferta contro il Dopolavoro Football Club.

Entrambe le compagini, hanno portato a casa una vittoria fondamentale: i verdazzurri di Caputo per continuare a sperare nella salvezza diretta, i gialloneri di Gabrielli per consolidarsi sempre di più nelle zone altissime della classifica.

Il Città di Cerveteri in casa ospitava il Ronciglione, dell’ex etrusco Gianluca Toscano.

Una gara che il Cerveteri ha vinto con il risultato di 2 a 0, con un gol per tempo: nella prima frazione di gioco a sbloccare il risultato ci pensa Giannotti, abile a sfruttare un’azione su calcio da fermo. Nella ripresa, chiude i giochi Mauro Catracchia: il bomber etrusco, punta di diamante del mercato di riparazione del Cerveteri, all’esordio al Galli dopo un infortunio piuttosto fastidioso, da vero rapace del gol ha approfittato alla perfezione di un’indecisione della difesa ospite insaccando la palla nel fondo della rete.

Catracchia non perdona, l’esultanza per il gol del 2 a 0 contro il Ronciglione

Terza vittoria consecutiva dunque per i ragazzi allenati da Paolo Caputo, Mister che dal suo approdo sulla panchina verdazzurra ha risollevato umore, gioco e risultati. Dopo tutto, Mister Caputo non è nuovo alle grandi imprese e la sua esperienza sul campo si sta facendo valere. Dal suo arrivo, due pareggi, una sconfitta e tre vittorie consecutive: quella contro la DuePiGreco Roma, il Castel Sant’Elia e appunto quella di ieri contro il Ronciglione. Il prossimo impegno è contro il Santa Marinella in trasferta: la speranza per gli etruschi (di certo non per i padroni di casa), è che Catracchia possa regalare un dispiacere ai suoi ex compagni e tifosi.

Vittoria anche per il Nuovo Borgo San Martino, che continua la sua rincorsa alle zone alte della classifica di Prima Categoria. I ragazzi di Mister Gabrielli sono in striscia positiva da tante partite e ieri, a Civitavecchia, contro il Dopolavoro Football Club hanno fatto valere sul campo la propria supremazia. Ci ha pensato Falco a far vincere i gialloneri, che hanno dunque conquistato altri tre punti di vitale importanza in classifica. Lo score in classifica segna ora 39 punti, con 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Il Real Campagnano secondo in classifica dista solamente 3 punti e dunque tutto è ancora in gioco. Imprendibile oramai il Soratte, che sta facendo un vero e proprio campionato a se.

Prossimo impegno per i ragazzi del Borgo, domenica prossima, in casa contro la Vis Aurelia.