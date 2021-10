Vincono Santa Marinella ma il pensiero è per Tommy Carta - Terzo Binario News

Tolfa e Santa Marinella vincono entrambe nella quarta giornata di Promozione, con i collinari che realizzano un vero e proprio colpo espugnando il campo dell’Athletic Soccer Academy per 4-1, salendo così al terzo posto in condominio con la stessa Asa e il Pescia Romana.

L’undici della Perla al Tamagnini ha avuto ragione per 3-1 del Carbognano e con 6 punti si attesta esattamente al centro della graduatoria scavalcando proprio la compagine cimina. Insomma una giornata che ha arriso alle compagini locali.

Gli uomini di Daniele Fracassa sono partiti in direzione Roma Nord con l’idea di comandare il gioco e la tattica – rischiosa – ha funzionato. Il tecnico ha cambiato rispetto al solito, passando al 4-2-3-1 con Nunziata in porta, linea difensiva composta da Del Prete e Mojoli esterni, Roccisano e Montironi centrali, sulla mediana capitan Mecucci e Savarino, tridente con Simone Trincia, Pomponi e Belloni a supporto di Matteo Trincia. Romani messi sotto dal 33’ con la rete di Mojoli, pareggiata dopo due minuti da Catalani e sull’1-1 termina il primo tempo. La ripresa comincia con il punto realizzato da Simone Trincia al 2’ che il fratello Matteo tramuta in 3-1 al 17’ e quattro minuti dopo la chiude Pomponi.

«La chiave di lettura è stata ottimale – dice l’allenatore – e non a caso abbiamo creato tantissime occasioni, pagando la tariffa massima sull’unico errore commesso. Però sono emerse differenza tecnica e atletica e sono felice per gli ingressi in campo di Pasquini, Cimaroli e Mocci che, con Verna e Pomponi già in campo, ci hanno fatto chiudere con tre giovani del 2004, uno del 2003 e uno del 2002».

Al Tamagnini i rossoblù hanno vinto e fatto pace… con i tiri dal dischetto. Infatti il confronto con il Carbognano lo ha sbloccato Pagliuca con un tiro dagli undici metri. Nicola Salipante è partito con Del Duchetto in porta, Zerilli e Palmarucci esterni con Gallitano e De Angelis centrali; trio di centrocampo con Converso, Scudi e capitan Trebisondi e in avanti Cedeno, Pagliuca e Di Fiandra. Una Santa a trazione anteriore passata in vantaggio al 18’ con raddoppio di Di Fiandra al 27’. Rossi al 17’ del secondo tempo ha dimezzato lo svantaggio dei cimini mentre al 31’ è Gallitano che ha chiuso definitivamente i giochi. Il commento del tecnico: «È stata una partita non brillantissima sotto l’aspetto tecnico-tattico, perché siamo partiti contratti. Rispetto ai confronti con Passoscuro, Tolfa e persino con il Fregene Maccarese, mancava fluidità alla manovra però l’importante era vincere e sono soddisfatto della prova di carattere dei ragazzi. Era fondamentale prendere i tre punti e sono felice di aver fatto bottino pieno. Un’iniezione di fiducia che farà lavorare bene tutta la settimana». Esordio in rossoblù del giovane attaccante bielorusso classe 2002 Ivan Vaitovich e di Filippo Troiani, centrocampista 2003 ex Ladispoli.

Nonostante la domenica di successi, resta un velo profondo di malinconia per la scomparsa di Tomaso Carta, 29enne dirigente dell’Allumiere di Andrea Pacenza. Già tattico dello stesso Pacenza a Tolfa, era stimato da tutti nell’ambiente.