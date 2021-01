Vince “Il Mio Presepe” di Civitavecchia l'opera di Giuseppina Esposito - Terzo Binario News

Iniziativa della Pro Loco con il contributo della Fondazione Cariciv

Conclusa l’iniziativa on line denominata “Il Mio Presepe” organizzata dalla locale

Pro Loco con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ.

Numerosi i partecipanti, alcuni da fuori regione, che oltre all’invio di foto e video,

hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per l’idea di mantenere viva la

tradizione natalizia. In totale sono state considerate valide 24 immagini; una è pervenuta oltre il termine e quindi fuori concorso, ma unica per la sua originalità.

Le immagini hanno dato vita ad una vera e propria gara di like e di complimenti agli autori dei presepi in un vero spirito natalizio. Man mano che si avvicinava il termine di scadenza si è assistito ad un vero e proprio duello a colpi di like per aggiudicarsi il titolo de “Il mio Presepe”; in particolare tra due foto

ed è stato un vero testa a testa.

A conteggio ultimato il maggior numero di consensi è stato per il presepe di Giuseppina Esposito seguito dal presepe di Giuseppe Scoglio e da quello di Paolo Vallerga.

Ai tre vincitori i complimenti del Consiglio Direttivo della Pro Loco.

“E’ stato bello constatare lo spirito con cui alcuni “concorrenti” hanno partecipato – rivela la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – Alcuni mi hanno raggiunta telefonicamente per raccontare i particolari della realizzazione del loro presepe, il materiale utilizzato ed il coinvolgimento di adulti e soprattutto bambini non solo della propria famiglia, ma anche dell’intero condominio. E’ pervenuta anche una ripresa video di un presepe, con la descrizione minuziosa dei personaggi e dell’impiego di materiale di risulta.

Tutto questo ci ha riempito il cuore di gioia, specialmente in un periodo ancora

così difficile per tutti. Inoltre siamo soddisfatti della visibilità ottenuta dalla stessa Pro Loco; i post sulla pagina Facebook hanno raggiunto in questi dieci giorni oltre 40.000 persone.”

Oltre ai premi per i tre vincitori, sarà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione con i ringraziamenti dell’Associazione per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione natalizia”.

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi