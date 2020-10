Villaggio Montebello, il Comitato a Tondinelli: "Alibi terminati, ora agisca" - Terzo Binario News

“Signor Sindaco, ella non ha più alibi. Il Commissario regionale ad Acta le ha inviato un corposo dossier (14 volumi), sulle opere di demolizione al ristorante di Montebello, completo di progetto esecutivo, piano di sicurezza, estimativo dei costi, fac-simile del contratto. Manca solo il nome del vincitore della gara, che dovrà indire il Comune, per le demolizioni. Che si trattasse di abusi, peraltro, l’aveva accertato il Comune con sopralluoghi di Vigili e Area Urbanistica, confermati dagli Uffici regionali e ammessi persino dagli Autori, con dubbie richieste di sanatoria, respinte dal Comune. In Giurisprudenza è pacifico che gli abusivismi vadano repressi con la demolizione, indipendentemente da chi sia il proprietario dell’immobile abusivo e/o dell’area su cui esso sorge.

Il Commissario, pur col Comune scarsamente e inaccettabilmente collaborativo nelle varie fasi del lavoro (sopralluoghi ed acquisizione documenti), è riuscito, nonostante il Covid, a completare con esemplare celerità, professionalità e imparzialità l’impegno commissionatogli con ordinanza del Presidente della Regione Zingaretti, su iniziativa congiunta di Maggioranza ed Opposizione.

Adesso ci attendiamo dal Sindaco una rapida prosecuzione dell’iter, che lo riscatti dalle passate inerzie, accertate dalla Regione, indicendo subitissimo una gara che individui l’esecutore delle demolizioni, da attuarsi in tempi brevi. Ciò riporterebbe un po’ d’ordine e legalità nel comprensorio”.

Il Presidente del Comitato Villaggio Montebello

(Dr. Amedeo Lanucara)

Gen. Feliciano Mancini, vice presidente

Amm. Luigi D’Elia, past president

Dr. Alberto Perra, past president

Sign. Enrico Ricciatti, segretario

Sign. Giorgio Pastori, tesoriere

Sign.ra Francesca Giansanti, componente Direttivo

Sign.ra Giancarla Bonalumi, componente Direttivo