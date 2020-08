Villa Pamphili: trovato cadavere nella Fontana del Giglio - Terzo Binario News

Choc a Villa Pamphili. Il cadavere di un uomo – apparentemente di 50 anni – è stato trovato nella Fontana del Giglio. L’episodio è avvenuto intorno alle 11,30 di venerdì 28 agosto. Un passante ha notato il corpo senza vitta.

Sul posto i carabinieri. Da un primo esame esterno, il medico legale non ha notato segni di violenza. Vicino al corpo, tra le altre cose, è stata rinvenuta una fialetta di tranquillanti. Secondo quanto appreso, la vittima non aveva documenti con sé.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale Gruppo XII Monteverde e il nucleo assistenza emarginati (NAE), per capire se la vittima fosse una persona conosciuta o da loro seguita, ma non ci sono stati riscontri in merito.

L’associazione per Villa Pamphilj, da sempre attiva nella zona, ha riferito: “Non è la prima volta che succede questo e qui: qualche anno fa, nello stramazzo appena inferiore a questa vasca, venne trovato il corpo di una signora anziana: anche allora tutto passò necessariamente nelle mani degli esperti e delle Forze dell’ordine. Che ringraziamo, per l’ingrato compito che ogni giorno svolgono, mentre rivolgiamo un pensiero ed una preghiera per chi è morto e per i suoi cari”.

Foto Paolo Arca, presidente Associazione per Villa Pamphilj