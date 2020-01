Villa Bonelli senza acqua, presenti 5 autobotti: guasto risolto - Terzo Binario News

“Autobotti a via Montalcini, davanti all’ingresso di Villa Bonelli”. Questo quanto segnalato ieri da Marco Palma (Fratelli d’Italia). Il guasto- datato martedì 14 gennaio – è stato risolto all’alba di giovedì 16 gennaio.

Acea, in una nota, ha spiegato: “In relazione al guasto che dalla mattinata di ieri ha interessato la zona Villa Bonelli, Acea Ato 2 precisa di essere intervenuta immediatamente sul posto, a seguito delle segnalazioni, riscontrando un danno importante ad una tubazione in ghisa che alimenta la zona, situata in via Francesco Calzolaio. Le operazioni di riparazione sono andate avanti per tutta la giornata di ieri fino a notte inoltrata: l’intervento infatti si è rivelato particolarmente difficoltoso a causa delle grandi dimensione della tubatura, 350 mm, e a causa della profondità dello scavo, oltre tre metri sotto il livello del suolo. I lavori sono terminati a metà della notte tra il 15 e il 16 gennaio e all’alba di oggi il servizio idrico è stato completamente ripristinato. Per sopperire ai disagi dei residenti, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento sostitutivo con il posizionamento, sul posto, di 5 autobotti”.