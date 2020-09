Villa Bonelli: ancora cassonetti stracolmi davanti alla scuola - Terzo Binario News

“Era il 16 settembre quando durante l’apertura delle scuole, Davide veniva segnalato ad Ama il disgustoso scenario riguardante i cassonetti dinanzi al Plesso Sciascia in via Lupatelli. Siamo alle solite, questa mattina stessa situazione se non peggiore, oltre ai cassonetti strapieni anche

quella riversata in strada”. Così in una nota, Davide Caretta del Coordinamento Lega Municipio XI. A fargli eco Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI.

“Queste fonti di degrado sono oramai acclarate è dovute ad una pessima, inefficiente gestione ed inesistente raccolta dei rifiuti. Rimango davvero sconcertato e sono disgustato da come questa Amministrazione non ha alcun rispetto verso la cittadinanza che, puntualmente è costretta a vivere questo enorme disagio”.