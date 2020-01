Villa Ada: 40enne arrestato, su di lui ordine carcerazione per maltrattamenti in famiglia - Terzo Binario News

A seguito della segnalazione di una lite in strada tra un uomo ed una donna in via Panama, gli agenti della Polizia di Stato, arrivati sul posto, hanno controllato le baracche abusive all’interno della vicina Villa Ada.

I poliziotti del commissariato Salario Parioli, diretto da Giuseppe Rubino, hanno identificato D.C., romeno di 40 anni con precedenti di polizia, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della compagna.

Arrestato, l’uomo è stato portato a Regina Coeli.