Tragedia a Vigne Nuove. Una donna di 49 anni è precipitata dal quarto piano di un edificio: per lei non c’è stato niente da fare.

L’episodio è avvenuto domenica 9 agosto in via Tito Schipa intorno alle 13,30. Sul posto la Polizia. Nella stessa giornata, un’ora prima, una donna è deceduta in via Jacopo Sadoleto, precipitata dal terzo piano di un palazzo.