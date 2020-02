Vigna Stelluti, fiamme in appartamento: palazzina evacuata, i pompieri salvano due persone - Terzo Binario News

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo per incendio di appartamento al 3° piano di un condominio in Largo di Vigna Stelluti ,24.

Sul posto il Capo turno provinciale ed il funzionario di servizio.

Sul posto anche Municipale e Polizia perché sono in corso le operazioni di evacuazione. Mota paura nel quartiere per le fiamme visibili dalla strada.

Due persone tratte in salvo dai VVF. Una ragazza portata in zona sicura con L’autoscala, l’altra estratta dal bagno invaso dal fumo da personale VVF.

Ambedue poste alle cure del 118. Proseguono le operazioni di spegnimento. Roma Capitale ha interdetto la zona al traffico locale.

Polizia di Stato ed Italgas presenti sul posto per quanto di loro competenza.