Vigna Clara: parte la cantierizzazione dei lavori, come cambia la viabilità - Terzo Binario News

Acea – oggi 9 luglio – inizierà la cantierizzazione utile all’avvio dei lavori di bonifica della rete idrica su via Nemea, Piazza dei Giuochi Delfici e in Via di Vigna Stelluti, nel tratto compreso tra Via Ghino Valenti e Piazza dei Giuochi Delfici.

I lavori su via Nemea saranno i primi ad iniziare e la fine lavori, secondo il cronoprogramma inviato da ACEA, è prevista intorno al 6 agosto. Per questo primo intervento è già stata emessa apposita Disciplina Provvisoria di Traffico che non prevede modifiche alla viabilità vigente su via Nemea ma solo:

· il divieto di sosta, con zona rimozione 0-24, su ambo il alti della carreggiata dall’intersezione con Via degli Orti della Farnesina all’intersezione con su Via del Nuoto;

· il divieto di sosta, con zona rimozione 0-24, sul lato destro della carreggiata dall’intersezione con Via Riccardo Zandonai all’intersezione con su Via del Nuoto;

· Il limite massimo di velocità a 30 km/h nei tratti interessati dai lavori.

Per quanto riguarda i lavori su via di Vigna Stelluti-Piazza dei Giuochi Delfici, questi inizieranno, da cronoprogramma, il 7 agosto con fine lavori prevista il 28 agosto.

Per questa parte dell’intervento di bonifica lo spazio necessario per effettuare i lavori non permetterà il mantenimento, neanche per un breve periodo, del doppio senso di circolazione sul tratto di Via di Vigna Stelluti oggetto di lavori.

E’ già stata effettuata una riunione con la Polizia Locale nella quale si sono ipotizzate n. 2 alternative: senso unico alternato sul tratto oggetto di lavori o senso unico di circolazione da via Napoleone Colajanni a Piazza dei Giuochi Delfici con deviazione su via Gerolamo Belloni dei veicoli diretti a corso Francia. La Polizia Locale si è riservata comunque di esprimere un parere definitivo in merito appena visionate le tavole di progetto.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, una prima riunione con ATAC, TPL, Dipartimento e Assessorato Mobilità è stata fatta il 12 giugno scorso alla quale ne seguirà un’altra domani 09 luglio.

In merito al ripristino definitivo del manto stradale, i lavori saranno effettuati in notturna e verranno conclusi entro la seconda settimana di settembre.

Al momento non è stata comunicata da ACEA alcuna interruzione della fornitura idrica.

In ultimo si informa che i contenuti di dette riunioni, gli approfondimenti sulla viabilità e sui lavori saranno oggetto di apposita Commissione congiunta municipale lavori pubblici-mobilità, convocata in videoconferenza per il prossimo martedì 14 luglio alle ore 11:00, alla quale è stata invitata anche ACEA ATO 2.