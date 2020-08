Vigilanza nelle scuole di Fiumicino, volontari anche per quelle della zona nord - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ha firmato la convenzione con le associazioni. Interessati gli istituti di Aranova, Passoscuro e Fregene

Vigilanza dei volontari anche nelle scuole della zona nord del comune di Fiumicino. Questo grazie alla sottoscrizione della convenzione tra l’Amministrazione e le associazioni. Gli istituti interessati sono: ‘Antonio Pallotta’ (Aranova), ‘Erminio Carlino’ (Passoscuro) e quelli di Fregene.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta il capogruppo del Partito democratico, Stefano Calcaterra – di cui ringraziamo il sindaco Montino e il suo delegato alla Sicurezza, Parente. In questi mesi di emergenza sanitaria le associazioni di volontariato hanno aiutato e supportato l’Amministrazione in molti aspetti, dai controlli sulle spiagge al confezionamento di pacchi alimentari per le famiglie bisognose”.

“A settembre – conclude Calcaterra – con l’avvio del nuovo anno scolastico, il loro contributo sarà ancora più prezioso e utile per tutta la cittadinanza”.