"Vietato parlare di Coronavirus": la legge del bar a Monte Stallonara - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“Vietato parlare di Coronavirus”. Questa la regola dettata dal bar Feeling di via delle Moratelle, a Monte Stallonara. Niente paura: come spiegato a Terzo Binario dalla proprietaria, Cristina Mattioli “è un modo per stemperare gli animi. L’idea è venuta in mente a me e a una cliente”. Ma quindi di cosa si può parlare? Il campionario spazia dal Grande Fratello e il papabile vincitore (o vincitrice), all’esistenza o meno di Mark Caltagirone. Fino al quesito dei quesiti: perché i trentatré trentini dovrebbero entrate a Trento trotterellando?

Battute a parte, Cristina racconta che l’iniziativa prende corpo “per portare un sorriso. Per noi è stato difficile riorganizzare il lavoro, è stato molto difficoltoso. Ma allo stesso tempo sappiamo che il bar è il luogo dove chiunque stacca la spina, nel momento in cui beve un caffè o un drink. Così è stato deciso di portare, per quanto possibile, un po’ di leggerezza, di spensieratezza”.

E il risultato si vede? “Beh – confessa Cristina – diciamo al cinquanta per cento. Qualcuno, alla fine, un discorso sul Covid lo imbastisce sempre”. Chissà se il regolamento sarà rispettato da una platea più ampia. Intanto, sono pronti nuovi temi di discussione. Uno di questi non è per deboli di cuore: quando Donald Trump lascerà la Casa Bianca. Ai posteri l’ardua sentenza.