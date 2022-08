Videosorveglianza e sicurezza stradale, mozioni dei consiglieri di Insieme per Cerveteri • Terzo Binario News

La Belardinelli, Paolacci, Piergentili e la Pavin presentano due mozioni per garantire maggiore sicurezza urbana e stradale, attraverso un sistema efficiente di videosorveglianza e attraversamenti pedonali rialzati

“Ci siamo presi un impegno con i cittadini ed intendiamo portarlo avanti anche dai banchi dell’opposizione… e non ci ferma nemmeno il Ferragosto…

Ieri abbiamo protocollato due mozioni su questioni molto sentite dalla cittadinanza: con una chiediamo di realizzare un efficiente sistema di videosorveglianza collegato con una sede operativa delle Forze dell’Ordine, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto durante le ore notturne, visto anche il susseguirsi di furti in alcune zone del nostro territorio.

Con l’altra chiediamo di attuare quanto necessario per realizzare in tempi brevi attraversamenti pedonali rialzati nel nostro territorio, in particolare in prossimità delle scuole, per garantire maggiore sicurezza stradale ai pedoni.

Entrambe le mozioni sono già state presentate nella scorsa consiliatura, quella sugli attraversamenti pedonali rialzati era stata approvata dal consiglio comunale nella seduta del 6 agosto 2021, ma non ha avuto seguito e vista l’importanza delle richieste riteniamo opportuno riproporle alla nuova amministrazione, confidando nel loro accoglimento nell’interesse della collettività.

Sempre in tema di sicurezza nei prossimi giorni presenteremo anche una proposta per sostenere e valorizzare il grande lavoro svolto dall’Associazione Controllo del Vicinato che, proprio ieri, ha tenuto un importante incontro sul nostro territorio al quale ha partecipato il consigliere Paolacci che ha raccolto le istanze dei partecipanti, peraltro già oggetto del nostro programma elettorale.