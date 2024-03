“Videosorveglianza come strumento di sicurezza urbana integrata”, convegno di polizie locali a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è tenuto presso l’aula consiliare del Comune di Civitavecchia, il convegno dal titolo “la videosorveglianza come strumento di sicurezza urbana integrata”.

In sala erano presenti, oltre ai comandanti ed ai rappresentanti di decine di Comandi di Polizia Locale del Lazio, il Sindaco di Civitavecchia Tedesco, il consigliere delegato alla sicurezza D’Amico, l’assessore alla Polizia Locale Serpa, l’on. Battilocchio, i consiglieri regionali Crea, Mari e Tidei, il Presidente di Anci Lazio Varone ed i Comandanti delle Polizie Locali Berti di Civitavecchia, Lamanna di Monterotondo, De Michelis di Cisterna di Latina, Antonelli di Ciampino e Mariangeli di Santa Marinella.

Dopo i saluti istituzionali, orientati al confronto sul ruolo sempre più centrale delle Polizie Locali nei contesti di sicurezza urbana e sull’importanza della videosorveglianza, i Comandanti hanno illustrato alla platea esempi pratici di eccellenze dei territori dei comandi del Lazio, e non solo.

Notevoli gli spunti emersi dagli interventi, tra i quali particolare risalto ed attenzione da parte dei presenti è stato rivolto, anche con il giusto stupore, ai colleghi di Monterotondo, realtà di 40.000 abitanti dove il Comando ha installato un centinaio di telecamere di videosorveglianza grazie ai finanziamenti ottenuti vincendo appositi bandi regionali, e oltre a ciò, all’utilizzo di un aereo ultraleggero messo a disposizione del Comando in quanto pilotato da un ispettore in possesso di brevetto, e ad una convenzione con un’associazione del territorio. L’attività di controllo aerea ha permesso al Comando di Monterotondo, ed agli altri comandi limitrofi che si sono convenzionati a loro volta, di mappare tutto il territorio comunale e, oltre ad interventi di polizia giudiziaria e stradale, ad azzerare gli incendi dei terreni incolti.

Il Comando di Cisterna di Latina ha illustrato l’efficacia del proprio sistema di videosorveglianza integrato come strumento di prevenzione in materia di circolazione stradale, ma anche e soprattutto come strumento di collaborazione con le altre forze di polizia del territorio in attività di polizia giudiziaria.

Il Comando di Ciampino, nel ricordare l’importante numero di videocamere installate nel proprio territorio, si è soffermato sull’importanza della formazione del personale che gestisce il flussi di immagini e di come una preparazione idonea sia essenziale sotto l’aspetto investigativo.

Il Comando di Santa Marinella ha ricordato l’importanza del sistema di videosorveglianza nelle attività di polizia stradale, quali ad esempio gli incidenti con fuga, con sviluppi di natura giudiziaria.

Il Comando di Civitavecchia, nell’illustrare il sistema recentemente installato nelle aree centrali e turistiche cittadine, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle Polizie Locali nei sistemi di sicurezza cittadini, specie quando coordinate con le altre forze di polizia.

Per l’associazione è intervenuta la Vice Presidente, Comm. Luisa Moretti, che nel ringraziare il Comune di Civitavecchia e gli sponsor Intellitronika e Hikvision, ha sottolineato come sia obiettivo primario dell’associazione organizzare eventi gratuiti per agenti ed ufficiali dei vari comandi del Lazio, sia per mettere a conoscenza di tutti le varie best practices, sia per mettere a contatto i vari colleghi.

Infine, ha dato appuntamento a tutti i presenti alla prossima giornata di formazione, che si terrà a Mentana giovedì 21 marzo 2024 in tema di controlli operativi in ambito dei bus impiegati per le gite scolastiche ed il trasporto dei rifiuti.

Presenti inoltre per l’associazione i componenti del Direttivo Antonio D’Agostino e Giovanna Ponzo.