Video di auguri di Tondinelli per i i cittadini di Bracciano - Terzo Binario News

“Cari concittadini buongiorno, quest’anno molto particolare ho deciso di fare un video affinché gli auguri miei e di tutta l’Amministrazione potessero arrivare a ciascuno di voi.

È un anno che abbiamo vissuto e stiamo vivendo molto difficoltoso ma Bracciano ha dimostrato di essere una grande Comunità, si è unita in un grande abbraccio di Cittadini, Associazioni, Parrocchie e Amministrazione che insieme hanno fatto sinergia per poter aiutare le Persone in difficoltà.

Questa unione in un momento di difficoltà mi ha commosso e sono orgoglioso di essere il primo cittadino di una grandissima e bellissima Comunità.

A voi i miei migliori auguri di un sereno Natale, un grande abbraccio a tutte quelle Persone che stanno combattendo contro il virus e a tutte quelle Famiglie che a causa del Covid hanno perso i loro cari. Bracciano ha un grande cuore, insieme ce la faremo! Auguri a tutti voi!”

https://fb.watch/2w85GulapQ/

Armando Tondinelli