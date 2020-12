Video di auguri alla città di Ladispoli nel Cuore - Terzo Binario News

“Ladispoli nel Cuore festeggia il suo primo Natale. Un anno particolare e, al tempo stesso, speciale per tutti noi.

Particolare a causa del Covid ma speciale perché ha visto unirsi, nella nostra associazione, tante persone, tutte diverse ma con un’unica visione comune, quella di un futuro migliore per tutti i cittadini.

Chi ha Ladispoli nel proprio cuore, capirà i nostri sentimenti. Gli altri che non hanno ancora avuto la possibilità di conoscerci, avranno modo di farlo presto e condividere, con le proprie idee – e soprattutto – l’amore per la nostra città, progetti e sogni ai quali abbiamo voluto dedicarci.

Siamo impiegati, operai, disoccupati, insegnanti, commercianti, studenti, che uniti insieme, vogliamo costruire, con le nostre esperienze, una città aperta a tutti. Aperta al futuro, al mondo di tutti i giorni, alla realtà quotidiana che spesso viene dimenticata. Chiudersi nelle proprie idee e convinzioni, spesso porta a non essere compresi e, a volte, anche a sbagliare.

Ladispoli la portiamo sempre nel nostro cuore, perché è la città in cui vogliamo vivere e che sappiamo apprezzare, senza sfruttarla, così com’è, piena di ricchezze ancora nascoste e di progetti ancora tutti da disegnare. Abbiamo scelto di inviarvi il nostro augurio, per queste festività, con un semplice filmato, a cui abbiamo partecipato in tanti. Non possiamo stringerci la mano o abbracciarci. Ma possiamo regalarvi il nostro sorriso, quello più sincero, quello fatto con il cuore. Tanti auguri, Ladispoli”.

Enrico Potestà Alessandro Giovannetti Luca Renzo Raffaele Lattanzi Roberto Barletta Carlo Campanari Angelo Antonio Catone Roberto Oertel Franco Ponziani Jean- Michel Sombodey Francesco Pistilli Denzel Sombodey Massimo Montini Lorenzo Franceschini Antonio Varrese

Ringraziamo per la partecipazione Crescenzo Paliotta, Maria Concetta Palermo Eugenio Trani Inoltre ringraziamo per il lavoro di montaggio Alessandro Giovannetti.