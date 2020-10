Video dei Negramaro girato a Manziana - Terzo Binario News

Contatto: è questo il titolo dell’ultimo singolo del gruppo salentino Negramaro che annuncia la prossima uscita a novembre dell’omonimo disco.

Nel video è ben riconoscibile il nostro bosco di Macchia Grande ed in particolare la zona circostante la ex fabbrica utilizzata un tempo per l’estrazione dello zolfo, posta proprio a ridosso del nostro polmone verde. Occhi più attenti riconosceranno anche una delle cascate al confine tra i Comuni di Bracciano e Cerveteri.

Per ascoltare la canzone e vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=5VY37vWEnEU