Vian di Anguillara, Minnucci: "Tamponi rapidi al Vian, esperimento importante" - Terzo Binario News

“Quella di oggi è una giornata molto importante nella lotta alla diffusione del Coronavirus, soprattutto tra le giovani generazioni.

Grazie all’impegno della Regione Lazio, stamattina gli studenti del Liceo Vian di Anguillara sono stati sottoposti ai tamponi rapidi antigenici facendo, sostanzialmente, da apripista all’indagine preventiva promossa dall’Amministrazione Regionale che dalla prossima settimana prevederà test salivari in tutte le scuole del Lazio.

L’attività messa in campo dall’assessore D’Amato in collaborazione con la ASL Roma 4, a cui vanno i miei ringraziamenti, è importante non solo sul piano della prevenzione ma anche perché offre un importante contributo a sostegno dell’indagine conoscitiva sulla diffusione della malattia” lo ha detto il Consigliere Regionale Pd e già sindaco di Anguillara Sabazia, Emiliano Minnucci.