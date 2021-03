Viale Regina Margherita, FdI (II Municipio): "Pd lascia le multe ai cittadini" - Terzo Binario News

“Questa mattina, durante il consiglio straordinario richiesto dal gruppo di Fratelli d’Italia e sottoscritto da tutto il Centrodestra del Municipio II sulle sanzioni inerenti la corsia preferenziale di Viale Regina Margherita, per l’ennesima volta il Pd ha dimostrato la sua solita distanza dai problemi reali dei cittadini”. Lo dichiarano in una nota Holliwer Paolo e Sandra Bertucci, Consiglieri FdI del Municipio II, Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti, Direttivo Romano di FdI.



“Ancora una volta i dem hanno bocciato un documento, da noi presentato, che chiedeva, tra l’altro, alla luce di quanto emerso nel dibattito, alla presenza di Roma Mobilità e del Gruppo della Polizia Locale Parioli, in cui sono emerse palesi responsabilità da parte dell’Amministrazione che ha portato anche allo spegnimento di una delle telecamere presenti, di annullare le multe ingiustamente recapitate a chi, per la scarsa segnaletica, la mancanza di cordoli e le auto in doppia fila, è stato costretto ad invadere piccoli tratti di preferenziale. Un atteggiamento, quello del Pd locale, che riteniamo ottuso e vessatorio nei confronti dei cittadini e che dimostra, ancora una volta, l’incapacità dell’Amministrazione Del Bello di prendersi carico dei problemi che affliggono i cittadini, ancor di più in questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia”.