Viaggio nei sapori e nella memoria di Civitavecchia: il nuovo libro di Paride Centurioni • Terzo Binario News

Si presenta venerdì alle 17.30 nella sala della Compagnia Portuale

Nasce dall’amore per Civitavecchia, per la sua storia e per la sua cucina il nuovo volume di Paride Centurioni, un’opera che raccoglie ricette, tradizioni e racconti legati all’identità gastronomica della città.

“Ho scritto questo libro – spiega l’autore – perché sentivo il bisogno di conservare e tramandare una parte importante della memoria della nostra comunità. La cucina di Civitavecchia non è soltanto un insieme di ricette, ma il racconto quotidiano di famiglie, di pescatori, di gesti semplici e autentici che hanno attraversato generazioni. Ogni piatto custodisce una storia e rappresenta un pezzo della nostra identità”.

Il volume nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio culinario locale, mettendo insieme

tradizione popolare, cultura del mare e sapori tramandati nel tempo. Un percorso che unisce memoria e futuro, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni affinché possano continuare a conoscere e custodire le radici della città.

“Questo libro – continua Centurioni – è anche un omaggio alla mia famiglia, che mi ha trasmesso l’amore per Civitavecchia e per la cucina. Lo dedico innanzitutto a mio padre, Enzo Centurioni, che mi ha insegnato a guardare la città come un luogo di incontri, tradizioni e memoria viva; a mia madre, Loris D’Aureli, dalla quale ho imparato il valore autentico della cucina fatta di cura, semplicità e condivisione; e a mia figlia Greta, perché rappresenta il futuro e la speranza che queste tradizioni possano continuare a vivere nel tempo”.

Nel libro trovano spazio ricette storiche e preparazioni della tradizione popolare civitavecchiese, accompagnate da racconti e testimonianze che restituiscono il legame profondo tra il territorio e la sua cultura gastronomica.

“Vorrei che chi leggerà queste pagine non trovasse soltanto delle ricette – conclude l’autore – ma un pezzo di Civitavecchia, della sua anima e della sua storia. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli amici che hanno condiviso con me questo lavoro e, in particolare, a Enrico Ciancarini e Massimo Siliani, per il prezioso contributo, la passione e la competenza che hanno messo in questo progetto”.

Il libro verrà presentato venerdì 22 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Ivano Poggi della

Compagnia Portuale, in Via della Cooperazione, 1. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per condividere un viaggio tra memoria, tradizioni e sapori della cucina civitavecchiese