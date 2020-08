Viadotto Magliana, incendio con fumo denso: traffico bloccato in entrambi i sensi - Terzo Binario News

Per regolare la circolazione sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale

Traffico bloccato in entrambi sensi sul viadotto della Magliana a causa di un incendio che ha causato un fumo denso. Diverse pattuglie del gruppo Eur e Marconi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute per domare le fiamme divampate intorno alle 17 in un’area adiacente al viadotto della Magliana, all’altezza dello svincolo di via Isacco Newton.

Su disposizione dei vigili del fuoco, come detto, causa del forte fumo si è reso necessario interdire la circolazione sul viadotto della Magliana in entrambe le direzioni.