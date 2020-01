Viadotto della Magliana: a fuoco cumulo di rifiuti nella baraccopoli abusiva - Terzo Binario News

Cumulo di rifiuti in fiamme. Oggi alle 16,20 sul viadotto della Magliana incrocio via della Magliana due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per sedare un incendio di medie dimensioni che ha coinvolto un paio di baracche di fortuna, una roulotte, un camper oltre che ad immondizia di vario genere.

I soccorritorigiunti per primi sul posto hanno trovato il campo abbandonato, quindi nessuna persona è stata coinvolta.

Presenti anche le Volanti della Polizia e agenti del commissariato San Paolo.