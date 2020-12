Viacard per i tir, Loffarelli: "Moderata soddisfazione" - Terzo Binario News

A Civitavecchia prosegue il percorso politico-amministrativo che sta portando alla conclusione della vicenda viacard, a favore delle imprese di trasporto locali.

La Regione Lazio, infatti, ha approvato la destinazione di un finanziamento di 500mila euro, da ripartire in uguale misura tra i Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, al fine di garantire la deviazione del traffico pesante dalla SS1 “Aurelia” all’autostrada A12 “Roma – Civitavecchia.

Questi finanziamenti arriveranno grazie alla riattivazione dei fondi previsti dalla Legge regionale n.59/89, che verranno erogati tramite un apposito protocollo attuativo da sottoscriversi tra i due Comuni, la Regione Lazio e Autostrade per l’Italia Spa, mediante il quale saranno stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa nonché le modalità attuative della misura.

Moderata soddisfazione è stata espressa dal Responsabile alla Portualità di Assotir, nonché rappresentate al tavolo di partenariato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Patrizio Loffarelli: “Il ripristino delle viacard rappresenta un beneficio molto importante per i trasportatori dal momento che, ogni giorno, per compiere la tratta Civitavecchia – Santa Marinella, tramite l’autostrada, si compiono circa 36 km in più. L’annuncio fatto dalla Regione Lazio rappresenta un ulteriore passo in avanti per raggiungere un obiettivo in cui Assotir ha sempre creduto ma, prima di fare bilanci, attendiamo fiduciosi la conclusione positiva di tutto l’iter amministrativo”.