Via Veientana: arnesi da scasso e mazza da baseball nell'auto, denunciati zio e nipote - Terzo Binario News

In via Veientana i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno notato due uomini a bordo di un’auto, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di fermare l’auto per un controllo.

Sin da subito i due occupanti, zio e nipote di 47 e 22 anni, si sono mostrati nervosi. Atteggiamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire all’interno del vicolo, numerosi strumenti atti ad aprire o forzare serrature, nonché una mazza da baseball.

Tutti gli attrezzi sono stati sequestrati, mentre per i due, i militari hanno fatto scattare una denuncia in stato di libertà per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.

