Via Tiburtina, sottopasso allagato: donna intrappolata in auto salvata dalla Polizia locale e Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Maltempo a Roma e pomeriggio di lavoro per la Polizia locale sul versante della viabilità. Alle 15 di lunedì 21 settembre pattuglie del IV Gruppo Tiburtino sono intervenute in via Tiburtina, altezza via San Getullo, per fornire ausilio agli automobilisti rimasti bloccati, causa allagamento, nel sottopasso che si trova poco prima di viale del Tecnopolo, direzione Tivoli.

All’arrivo gli agenti si sono attivati per aiutare gli automobilisti in difficoltà, tra cui una donna rimasta intrappolata nella propria auto, per la presenza di acqua che aveva superato il metro di altezza. La pattuglia ha messo in sicurezza l’area con la chiusura del tratto allagato, procedendo a deviare il traffico su viale del Tecnopolo.

Presenti anche i Vigili del fuoco. Avvisata la Protezione Civile per l’invio di macchine idrovore per l’assorbimento della massa di acqua.

Altri interventi dei caschi bianchi legati al maltempo si sono concentrati nelle zone di Tiburtina e Nomentana, ovvero le aree maggiormente colpite.

💦#Roma #allagamento – Sottopasso di Via Tiburtina

❗Possibili difficoltà di circolazione causa allagamento presso Via Colli del Velino#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 21, 2020

💦#Roma #allagamento– Sottopasso di Via Tiburtina

⭕CHIUSURA temporanea causa allagamento presso San Getullo > Tivoli

Il transito veicolare viene deviato sulla canalizzazione in direzione di Via del Tecnopolo#luceverdehttps://t.co/iHuV2DBRJg — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 21, 2020