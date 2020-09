Ha aggredito un agente durante un controllo. È successo domenica 27 settembre intorno alle 18, in via Tiburtina, altezza civico 13. Un 20enne della Guinea – senza fissa dimora, incensurato e irregolare sul territorio – è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per il poliziotto cinque i giorni di prognosi.