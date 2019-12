“Anche oggi in strada per protestare contro la mancata accensione dei riscaldamenti nelle case popolari del Comune di Roma. Le 180 famiglie al freddo dal 15 Novembre sono questa volta quelle di via Sante Bargellini, sulla Tiburtina, lato Pietralata”. Così Fabrizio Montanini presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio.

“Raggi, basta prese in giro, pensa alle famiglie romane! Riscenderemo ancora più duramente in strada se il problema non verrà presto risolto”.