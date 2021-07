Via San Francesco è la più bella di Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa consueto appuntamento con il concorso per la via più bella. Quest’anno alcune delle strade vincitrici in passato hanno deciso di ritirarsi dalla competizione, inoltre la Commissione cultura del Centro Anziani voleva dare spazio ad altri angoli del cuore antico del paese.

Due domeniche, di mattina, fa quindi la Commissione, formata da Patrizia Cristini, Daniela Barra, Marcella Sereni, Giuliana Sfascia, Elena Rocchi, Rossana Testa con la presidente del Centro anziani Daniela Cedrani hanno fatto il giro di tutto il paese.

“In passato i premi sono andati a via Maestre Pie o via Costa alta che continuano ad essere molto decorose – spiega Cedrani – Stavolta abbiamo voluto cercare qualcosa di diverso.

Abbiamo visto veramente tanti begli angoletti nel centro di Tolfa, fra tutti ci ha colpito via San Francesco: uno scorcio curatissimo, con fiori e non solo. Due menzioni speciali sono andate al chiostro di palazzo Celli e via Costa Alta alta al numero 15, sotto al crocefisso. Qui è stato recuperato un angoletto da parte di alcuni della Protezione civile, in primis Franco Fochetti che si occupa di tenere a posto i due punti”.

La targa fatta dall’artista Silvia Di Silvestro è stata prontamente affissa in via San Francesco.