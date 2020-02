Via Riserva della Torretta chiusa a tempo indeterminato: flash mob della Lega - Terzo Binario News

“Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Dopo otto mesi di lavori di manutenzione straordinaria, è ancora chiusa al traffico veicolare via Riserva della Torretta, in zona Boccea – via di Acquafredda. La presidente del municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, aveva annunciato la riapertura di questa tratta, che collega via di Acquafredda a via della Maglianella, per gennaio 2020. Siamo a febbraio e la strada è ancora transennata, off limits alle auto e i cittadini sono esasperati per il traffico congestionato. I lavori, partiti in ritardo ad agosto 2019, quando già a luglio si erano staccati frammenti di intonaco dal cavalcavia, ora sono finiti ed è intollerabile questa lentezza nel ripristinare il transito”. Queste le dichiarazioni di Daniele Giannini, consigliere regionale Lega e di Angelo Belli e Francesco Collarino, coordinatori Lega municipio XIII, organizzatori della protesta per la mancata riapertura di via Riserva della Torretta.

“Il nostro flash mob vuole essere un monito alla giunta pentastellata affinchè non faccia più promesse affidate al vento ma decida di fare qualcosa di concreto per il territorio che amministra. Se ne è capace”.