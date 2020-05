di Claudio Bellumori

Cento grammi di cocaina in auto. Questo quanto rinvenuto dagli agenti del Reparto Volanti durante un controllo effettuato mercoledì 6 maggio in via Portuense – verso le 19,30 – all’altezza del civico 720.

Nella vettura un uomo di 48 anni, il processo avverrà in videoconferenza nella mattinata odierna. Tratta il commissariato San Paolo.