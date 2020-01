Via Pio VII: anziano aggredito mentre getta immondizia - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Dieci giorni di prognosi. Un uomo di 88 anni – secondo il racconto fornito alle forze dell’ordine – è stato colpito al volto da un’altra persona, in via Pio VII, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. L’anziano era uscito per gettare l’immondizia: i cassonetti erano pieno e lui tentava di buttare i sacchetti all’interno.

A un certo punto, come riferito alla Polizia, si è avvicinato un uomo, che ha invitato l’ottantottenne a cercare altri contenitori dei rifiuti, visto che quelli erano stracolmi.

Così è nata una lite, che sarebbe culminata con il pugno al volto subito dall’anziano – nato nel 1932 – il qualche avrebbe poi sbattuto il viso in terra.

Indagini affidate al Commissariato Aurelio, che sta cercando di fare luce sulla vicenda.