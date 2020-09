Via Novella: albero cade su quattro auto, salvate due ragazze - Terzo Binario News

Paura in via Novella. Un albero alle 19 di venerdì 25 settembre è caduto su quattro vetture e ha danneggiato un muro di cinta del cortile di una delle abitazioni vicine. Due ragazze sono rimaste intrappolate all’interno di un veicolo e sono state tratte in salvo dagli agenti della Polizia locale Gruppo SPE (Sicurezza pubblica emergenziale), diretti dal dottor Stefano Napoli.

Sul posto anche i vigili del fuoco del Nomentano. La strada è stata poi chiusa momentaneamente al traffico per consentire le operazioni del caso.

Vento forte a Roma

Oltre cinquanta gli interventi in poco più di un’ora – venerdì 25 settembre – da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale a causa del forte vento. Maggiormente colpito il quadrante nord est della Capitale, con cadute di rami in via dei Gracchi, via Trionfale e via Flaminia.

In via di Torrevecchia, all’altezza del civico 805, un albero è caduto colpendo un’auto in sosta. Non si registrano feriti. Chiuso dalle 15 alle ore 17 lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all’altezza di via Tiberina, a causa della caduta di un albero in via Torretta Flaminia.