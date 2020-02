Via Monte del Marmo strada "da terzo mondo": la protesta di Lega e residenti - Terzo Binario News

“Questa mattina, Insieme ai residenti di via Monte Del Marmo nel XIII Municipio, abbiamo manifestato contro il reiterato l’immobilismo dei 5 Selle i quali, nonostante la grave situazione di pericolo incidenti dovuta al pessimo stato del manto stradale, ad oggi, dopo mesi di richieste, ancora non provvedono ad asfaltare la strada piena di voragini”. È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini e il coordinatore del XIII Municipio, Angelo Belli, entrambi esponenti della Lega.

“Chiediamo per l’ennesima volta di intervenire in maniera celere e risolutiva – concludono – senza dover aspettare che accada qualcosa di grave. Strade groviera e da terzo mondo non sono più tollerabili per la Capitale d’