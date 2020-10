Via Monte Cervialto: caduto grosso ramo, danneggiati auto in sosta e palo illuminazione - Terzo Binario News

Alle 16 circa di venerdì 2 ottobre c’è stato l’intervento della pattuglia della polizia locale III Gruppo Nomentano per la caduta di un grosso ramo, di albero ad alto fusto, che ha danneggiato un veicolo in sosta e un palo dell’illuminazione. Il tutto è accaduto in via Monte Cervialto, all’altezza del civico 155. Non ci sono stati feriti.





Gli agenti hanno proceduto al rilievo dei danni e allertato personale del servizio giardini, per rimozione ramo e verifica albero , e dell’Acea per ripristino palo illuminazione danneggiato.



foto Reporter Montesacro