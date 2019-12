Via Molfetta: frantumano vetro bus Atac, poi scappano - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tre ragazzi a bordo del bus 556 – linea Atac – hanno frantumato (non si sa con quale oggetto) il vetro del portellone posteriore. L’episodio è avvenuto alle 19,30 di sabato 21 dicembre in via Molfetta, tra Tor Tre Teste e il Quarticciolo.

A contattare i carabinieri è stato l’autista del mezzo pubblico, il quale ha riferito che i giovani – senza un apparente motivo – hanno colpito la portiera e poi sono scappati. Secondo quanto appreso, non c’era stata alcuna discussione tra il conducente e il gruppetto. Sull’autobus, inoltre, non erano presenti altri passeggeri.

Sono in corso le indagini per risalire ai tre.