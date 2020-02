Un uomo di 84 anni è stato trovato impiccato con una corda allo stipite della porta di uno stanzino. Il fatto è accaduto in via Martina Franca alle 12,15 di sabato 8 febbraio. Sul posto le Volanti della Polizia: a rinvenire il corpo è stata la moglie, che era uscita per fare la spesa.

Non sono stati notati biglietti o messaggi di addio. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.